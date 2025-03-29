Рекорд тепла установлен в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург установил рекорд тепла. К 16:00 температура воздуха увеличилась до 15 градусов тепла, это на 0,3 градуса больше, чем максимальная температура воздуха в этот же день в 2007 году, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Еще 29 марта в Петербурге стало наиболее теплым днем для города с начала 2025 года.

При этом, чтобы повторить абсолютный рекорд тепла марта в Петербурге, осталось только 0,3%. Он был установлен 17 марта 2015 года.

Ранее сообщалось, что в воскресенье днем в Петербурге будет от шести до восьми градусов тепла.