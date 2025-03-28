Петербуржцам рассказали о погоде на выходные 29–30 марта

Жителей и гостей Санкт-Петербурга в предстоящие выходные 29 и 30 марта ждет теплая, хотя и по большей части облачная погода с температурой воздуха до 14 градусов тепла, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на сервис «Яндекс Погода».

Теплее всего будет днем в субботу — утром термометры покажут от плюс пяти до плюс 10 градусов Цельсия, а днем воздух в Северной столице прогреется до 11-14 градусов. При этом иногда могут набежать облака, но в основном будет ясно, теплый южный ветер будет дуть со скоростью не больше 4,8 метра в секунду.

Аллергикам бояться не стоит и можно смело отправляться на прогулку — в городе ожидается низкий уровень пыльцы ольхи.

В ночь на воскресенье температура опустится до 6-10 градусов, а к утру может подморозить до минус одного — плюс четырех градусов. Днем в Питере будет уже не так тепло, как в субботу — плюс 6-8 градусов выше нуля. Небо затянут облака, зато без осадков, так что от прогулок отказываться не стоит.