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В Свердловской области на марафоне «Земля спорта» выбрали лучшего дровосека

В Свердловской области в рамках регионального этапа марафона «Земля спорта» участники состязались в необычной номинации — лучший дровосек. Перед дровосеками стояла задача на время рубить дрова на ровные части, об этом сообщается в Telegram-канале марафона.

Участники «Земли спорта» на время рубили большие чурки на восемь частей. Сделать это нужно было максимально быстро и аккуратно.

Также жители Свердловской области соревновались в волейболе, мини-футболе и выполняли нормативы ГТО. На старт выходили в том числе семейные пары.

Марафон «Земля спорта» в 2025 году приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Спортивный марафон «Земля спорта» проводят с целью приобщения жителей сельской местности к спорту. Главная цель мероприятия — сделать спорт частью семейного отдыха и вовлечь людей в спортивный туризм. Участвовать могут только непрофессиональные спортсмены.

Ранее сообщалось, что участник марафона «Земля спорта» сделал предложение руки и сердца возлюбленной. Трогательный момент увидели жители Оренбургской области.