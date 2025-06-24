Участник марафона «Земля спорта» сделал предложение возлюбленной

Первое предложение руки и сердца произошло на марафоне «Земля спорта». Один из участников события решил связать себя узами брака с любимой девушкой, сообщает пресс-служба марафона в Telegram-канале .

В Оренбургской области участник региональных этапов Никита Булучевский сделал предложение своей девушке Екатерине Голобоковой.

Под бурные аплодисменты молодой человек подарил возлюбленной кольцо и преподнес ей шикарный букет. Девушка согласилась выйти за него замуж.

«Марафон „Земля спорта“ — это больше, чем просто спортивное событие. Это праздник, который поддерживает важнейшие семейные ценности», — сообщают организаторы проекта, которые поздравили жениха и невесту с важным событием.

«Земля спорта» — масштабный спортивный фестиваль, в котором принимают участие тысячи людей со всех уголков страны. Он проводится ежегодно в малых городах и селах. Благодаря проекту каждый житель глубинки сможет раскрыть свой спортивный потенциал.

Марафон организован министерством сельского хозяйства РФ. Событие проходит с начала июня до конца августа. В программе соревнований различные дисциплины: ГТО, волейбол, мини-футбол, силовой экстрим и т. д.