Сотрудница астраханской полиции подала в суд из-за «велосипедного» видео

Сотрудница астраханского МВД Валентина К. обратилась в суд с требованием об удалении из интернета видео, на кадрах которого женщина, внешне напоминающая Валентину, едет на велосипеде и рассказывает о своей якобы секретной миссии по выявлению скопления нелегальных мигрантов и проверке полицейских нарядов, сообщает Baza .

Когда журналисты «Базы» попытались получить комментарий от самой Валентины, она отказалась обсуждать эти видеозаписи, а представители УМВД Астраханской области, в свою очередь, выразили сомнения в подлинности роликов и начали проверку, допуская возможность использования технологии дипфейк.

«Шел второй день оперативно-профилактического мероприятия „Нелегал“. Под прикрытием осуществляю рейдовое мероприятие. Ловлю нелегалов в местах массового скопления граждан. Я считаю, что никому из них нет места в РФ, особенно тем, кто пребывает здесь нелегально. Всем прочь. Смотрю, как работают наряды, катаются на катамаранах. Всё нормально», — заявила женщина, внешне напоминающая Валентину.

Теперь сотрудница полиции в звании полковника подала иск с требованием убрать из интернета «велосипедные видео». Иск направлен против регионального отделения Роскомнадзора по Астраханской области.

Журналисты обратили внимание, что дело продвигается с необычной скоростью: оно появилось в системе 27 июня, подготовка началась 30 июня, а вынесение решения запланировано уже на 3 июля, но пока его так и не последовало. Когда редакция заинтересовалась этим делом и начала работу над статьей, информация о деле странным образом исчезла из публичной картотеки, но журналисты все равно успели сохранить скриншот с данными.