«Роскосмос» показал кадры отправки грузовика к МКС

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3 июля «Роскосмос» отправил к Международной космической станции (МКС) ракету-грузовик. Кадры взлета космического аппарата появились в официальном Telegram-канале госкорпорации.

«Грузовик» отправился к МКС — любуемся кадрами со стартовой площадки. Сегодня (3 июля — ред.) в байконурской степи слились воедино мощь техники и бескрайнее ночное небо», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

На опубликованных кадрах видно, что специалисты установили ракету и подготовили ее к запуску. Вокруг космического аппарата был дым от запуска двигателей.

На втором и третьем кадрах видно, как ракета оторвалась от земли и начала подниматься в космос по направлению к МКС.

Ранее «Роскосмос» показал кадры циклона «Корнелиус», который обрушил на Москву дожди и прохладную погоду.