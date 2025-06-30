«Роскосмос» показал циклон «Корнелиус», который накрыл Москву

«Роскосмос» опубликовал снимок североатлантического циклона «Корнелиус», который принес в Москву дожди и похолодание. Кадры сделаны из космоса, сообщает пресс-служба корпорации.

Снимок сделан с помощью аппаратов «Арктика-М» и «Электро-Л». На кадрах можно увидеть, что Москва находится фактически в центре циклона.

«Одеваемся теплее и ждем хорошей погоды», — призвал в «Роскосмосе».

Ливни и рекордно низкое давление принес «Корнелиус» в столичный регион. Это особо мощный североатлантический циклон с быстрым движением. До прихода в Россию он буйствовал в Европе и вызвал наводнение в Париже.