Женщина умерла на операции по коррекции груди в Подмосковье
Женщина решила сделать операцию по коррекции груди в клинике Подмосковье, но в итоге не смогла выйти из-под наркоза,сообщает «112».
«Стремление к красоте и молодости закончилось трагически для 47-летней женщины», — говорится в сообщении.
Пациентка пришла на операцию в подольскую клинику эстетической и пластической хирургии Solei. Проводится экспертиза. Пока известно, что женщина не смогла выйти из-под наркоза.
Ранее суд приговорил пластического хирурга Екатерину Лонскую к 11 месяцам колонии-поселения за неудачную операцию жене президента Федерации еврейских общин Инне Бороде, после которой пациентка ослепла.