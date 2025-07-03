сегодня в 23:05

Женщина умерла на операции по коррекции груди в Подмосковье

Женщина решила сделать операцию по коррекции груди в клинике Подмосковье, но в итоге не смогла выйти из-под наркоза, сообщает «112».

«Стремление к красоте и молодости закончилось трагически для 47-летней женщины», — говорится в сообщении.

Пациентка пришла на операцию в подольскую клинику эстетической и пластической хирургии Solei. Проводится экспертиза. Пока известно, что женщина не смогла выйти из-под наркоза.

Ранее суд приговорил пластического хирурга Екатерину Лонскую к 11 месяцам колонии-поселения за неудачную операцию жене президента Федерации еврейских общин Инне Бороде, после которой пациентка ослепла.