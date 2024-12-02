Шольц прибыл в Киев и объявил о крупном пакете военпомощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев впервые с июня 2022 года. В украинской столице политик проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским, о чем он написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Шольц заявил, что Берлин продолжит помогать Украине оружием и военной техникой. По словам немецкого канцлера, во время встречи с Зеленским он заявил ему, что Германия выделит Украине дополнительных 650 миллионов евро военной помощи. Пакет поддержки передадут в декабре.

«Германия останется самым сильным сторонником Украины в Европе», — написал он.

Ранее Шольц выражал сожаление, что Зеленского не приглашали на саммит G20.