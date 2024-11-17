Шольц назвал «серьезным вызовом» не приглашение Зеленского на саммит G20

Шольц: сожалею, что Зеленского не пригласили на саммит G20

Немецкому канцлеру Олафу Шольцу жаль, поскольку украинского президента Владимира Зеленского не позвали на встречу G20 в Бразилии. По словам политика, это «серьезный вызов», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление лидера ФРГ, сделанного на встрече с журналистами.

Шольц сожалеет, поскольку Зеленского звали на прошлые саммиты G20. Немецкий канцлер хотел, чтобы в этот раз было также.

«Но то, что этого не произошло, свидетельствует также о том, какой серьезный вызов стоит перед нами», — сказал Шольц.

Встреча G20 пройдет 18-19 ноября в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Россию на мероприятии представит глава МИД Сергей Лавров.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, почему не поедет на саммит G20. Он не хочет мешать «нормальной работе» форума.