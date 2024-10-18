«Мы же понимаем, что происходит»: Путин объяснил отказ ехать на форум G20

Российский президент Владимир Путин заявил, что принял решение не посещать саммит «Большой двадцатки» в Бразилии. По словам главы РФ, он не поедет на мероприятие, чтобы не срывать «нормальную работу» форума, сообщает RIA_Kremlinpool .

Путин также обратил внимание, что у него «прекрасные дружеские отношения» с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силва. Однако, по словам российского лидера, в случае его приезда на саммит будет де-факто сорвана работа G20.

«Мы же понимаем, что происходит вокруг России, и я понимаю. <…> Ну что же я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума?» — сказал Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.

Комментируя орден Международного уголовного суда (МУС) на свой арест, президент подчеркнул, что Россия и многие другие страны не признают юрисдикцию этой организации. В их числе — США, Турция, Китай и другие страны, отметил Путин.