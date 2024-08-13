Алаудинов: все участки передвижения ВСУ под Курском контролируются
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Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, заявил, что все территории курского направления, где передвигаются военнослужащие ВСУ, находятся под контролем ВС РФ, пишут РИА Новости.
Алаудинов отметил, что все территории курского направления, где передвигаются ВСУ, контролируются Вооруженными силами России. Более того, бесконтрольное перемещение представителей киевского режима под Курском полностью остановлено.
Ранее Алаудинов опроверг слухи о том, что бойцы спецназа «Ахмат» сдаются в плен Украине. Он заявил, что его подразделения бьются как львы и успешно ликвидируют врага на своей территории.
Спецназ «Ахмат» активно работает на курском направлении. Он оттесняет противника в обратном направлении, уничтожает личный состав ВСУ и его спецтехнику.