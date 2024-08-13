Алаудинов: все участки передвижения ВСУ под Курском контролируются

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, заявил, что все территории курского направления, где передвигаются военнослужащие ВСУ, находятся под контролем ВС РФ, пишут РИА Новости .

Алаудинов отметил, что все территории курского направления, где передвигаются ВСУ, контролируются Вооруженными силами России. Более того, бесконтрольное перемещение представителей киевского режима под Курском полностью остановлено.

Ранее Алаудинов опроверг слухи о том, что бойцы спецназа «Ахмат» сдаются в плен Украине. Он заявил, что его подразделения бьются как львы и успешно ликвидируют врага на своей территории.

Спецназ «Ахмат» активно работает на курском направлении. Он оттесняет противника в обратном направлении, уничтожает личный состав ВСУ и его спецтехнику.