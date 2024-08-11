«Ахмат» перебросил дроны и начал уничтожать технику ВСУ в Курской области

Спецназ «Ахмат» перебросил дроны для борьбы с украинской техникой в Курской области, бойцы начали ее ликвидацию, сообщил военный подразделения с позывным Псих.

«Да, у противника очень много бронетехники, и нам необходимо ее уничтожить», — сказал военный РИА Новости.

Для уничтожения техники противника бойцы получили беспилотники «Борз», они начали испытания в боевых условиях. По мнению спецназа, дрон — пролетает везде, в том числе и в лесах. Грузоподъемность — 3 кг на 10 км.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командующий «Ахматом», Герой России Апти Алаудинов заявил, что противостояние российских военных и ВСУ в Курской области будет решающей битвой. При этом он подчеркнул, что не видит причин для проигрыша России.