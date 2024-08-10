«Решающая битва»: Алаудинов считает, что Украина падет в Курской области

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командующий спецназом «Ахмат», Герой России Апти Алаудинов заявил, что противостояние ВС страны и ВСУ в Курской области будет решающей битвой в конфликте. Об этом сообщает «ФедералПресс» .

«И всем тем, кто находился на СВО и сейчас находится на отдыхе у себя дома, могу сказать: мужики, вот это и есть как раз та битва, о которой я всегда говорил», — уточнил Алаудинов.

Он добавил, что не видит предпосылок к проигрышу России. Также, по его мнению, после данного сражения «Украина падет». Это же произойдет и с США, ЕС, НАТО, помогающим Киеву.

С 6 августа ВСУ активно атакуют Курскую область и российскую госграницу. Украинские боевики бьют по мирному населению и гражданским объектам. Есть убитые и раненые, в том числе и дети. Российские силы продолжают активно выдавливать украинские подразделения с территории РФ. Жители приграничных населенных пунктов Курской области продолжают эвакуироваться.