Смирнов: жители приграничных районов Курской области продолжают эвакуироваться

В Курской области продолжается выезд жителей из приграничных населенных пунктов. Они эвакуируются на подготовленных автобусах и личном транспорте, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«Большую помощь им оказывают бойцы добровольной народной дружины и волонтеры», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Он посоветовал тем, кто не может найти родственников, обращаться к специалистам Российского Красного Креста. Для этого следует оставить заявку на горячую линию: 8-800-250-56-29.

Смирнов добавил, что специалисты проверят базы ПВР и списки людей, которые обратились за гумпомощью. Сотрудники органов ЗАГС региона окажут содействие, проверяя государственную регистрацию актов гражданского состояния при обращении граждан.

Еще по номеру горячей линии могут обратиться те, кто приехал из приграничных районов. Их попросили оставить контактные данные на случай, если их будут искать родные и близкие.

С 6 августа ВСУ плотно атакуют территорию Курской области и госграницу России. ВСУ бьет по мирным жителям и гражданским объектам. Есть убитые и раненые, в том числе и дети.