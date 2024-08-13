Алаудинов: бесконтрольное передвижение ВСУ под Курском остановлено

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Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российским силам удалось остановить бесконтрольное передвижение украинских подразделений в Курской области, сообщается в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.

До этого Алаудинов рассказал, что у противника на курском направлении фиксируются большие потери: ежедневно он теряет очень большое количество живой силы.

Кроме того, ВСУ только на одном участке данного направления за двое суток лишились 45 единиц техники, добавил генерал-майор.

Ранее командир батальона «Восток» Александр Ходаковский отметил, что Украина «завязла» в атаке на Курскую область, растянув линию фронта на десятки километров.