По его словам, очевидно, что сейчас Киев «завяз» в регионе, поскольку растянул линию фронта на десятки километров. Причем они довольно «горячие».

Ходаковский отметил, что если Украине удастся развить даже небольшой успех на определенном направлении в Курской области, то за это придется заплатить большую цену. К тому же, чтобы «прокормить ситуацию», придется потратить много ресурсов. Скоро «перемога» может стать «зрадой».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский намерен попросить у западных партнеров разрешение на использование их дальнобойного оружия по территории РФ. Политик дал задание дипломатам проделать шаги, необходимые для того, чтобы добиться этой цели.