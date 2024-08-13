Ходаковский: Украина «завязла» в атаке на Курскую область
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Украина сделала серьезные ставки, когда начала атаковать Курскую область России, написал в Telegram-канале командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
По его словам, очевидно, что сейчас Киев «завяз» в регионе, поскольку растянул линию фронта на десятки километров. Причем они довольно «горячие».
Ходаковский отметил, что если Украине удастся развить даже небольшой успех на определенном направлении в Курской области, то за это придется заплатить большую цену. К тому же, чтобы «прокормить ситуацию», придется потратить много ресурсов. Скоро «перемога» может стать «зрадой».
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский намерен попросить у западных партнеров разрешение на использование их дальнобойного оружия по территории РФ. Политик дал задание дипломатам проделать шаги, необходимые для того, чтобы добиться этой цели.