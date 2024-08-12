Зеленский намерен добиваться разрешения у США для ударов их оружием по РФ

сегодня в 23:01

Зеленский хочет использовать дальнобойное оружие для ударов по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен получить у западных партнеров разрешение на использование их дальнобойного оружия по российским целям, чтобы наносить удары вглубь страны, пишет РИА Новости .

«Министерству обороны и дипломатам — представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории», — написал Зеленский.

Ранее в Германии заявили, что совместно с партнерами по НАТО намерены обсудить данный вопрос и обменяться мнениями об атаках ВСУ западным оружием по Курской области России.

Киевский режим совершил вторжение в Курскую область 6 августа. В настоящее время ВС РФ оттесняют врага обратно, потери ВСУ уже составили более 1 600 бойцов.