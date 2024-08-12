Бьются как львы: Алаудинов опроверг слухи о сдаче в плен бойцов «Ахмата»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов вышел на связь после распространившихся в Сети слухов, что якобы его бойцы сдаются в плен киевскому режиму, в опубликованном РИА Новости видео он опроверг эти сообщения.

«Знаете, что интересно? Мы действительно очень довольны, я лично очень доволен работой своих подразделений. Ребята наделали очень много шума, противник там просто визжит, ему просто спецназ „Ахмат“ как кость в горле», — рассказал Алаудинов, объясняя, почему ВСУ распространяют слухи о сдаче в плен именно его бойцов.

Командир «Ахмата» отметил, что Россия приближается к победе с каждым днем все ближе и ближе, но еще какое-то время придется поработать. Он также обратился к киевскому режиму с просьбой показать лица и раскрыть позывные тех военнослужащих, которые якобы сдались в плен.

Алаудинов с уверенность заявил, что в плен можно попасть по разным причинам, но в настоящее время никто из его бойцов не сдавался, они все «бьются как львы».

Ранее Алаудинов рассказал об успехах спецназа. За сутки «Ахмат» уничтожил в том числе 13 бронированных машин, орудие Д-30 и станцию РЭР «Пластун».