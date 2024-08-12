Командир «Ахмата» о ситуации в Курской области: «охота была удачной»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о беспрецедентном уничтожении живой силы и техники ВСУ в Курской области.

«Охота была удачной. Ребята готовы крошить укроп не покладая рук без трапезы и отдыха.Такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за все СВО», — написал генерал-майор в своем Telegram-канале.

По словам военного, в боях уничтожены танк, семь БМП, 13 бронированных машин, орудие Д-30, станция РЭР «Пластун» и «огромное количество фашистов».

ВСУ атаковали курское приграничье 6 августа. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие.

Российская армия вытесняет вражеские подразделения из населенных пунктов.