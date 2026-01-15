сегодня в 17:48

AFP: три страны убедили Трампа не бомбить Иран

Саудовская Аравия, Катар и Оман убедили президента США Дональда Трампа не бить по Ирану, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Неназванный саудовский чиновник заявил, что эти три страны «приложили значительные дипломатические усилия», чтобы Трамп дал Тегерану «шанс показать добрые намерения». Они убедили его не атаковать Иран.

По словам чиновника, Саудовская Аравия, Катар и Оман заявили о «серьезных последствиях для региона» в случае эскалации. Они предупредили об этом Трампа.

Также известно, что сейчас стороны продолжают переговоры «для укрепления достигнутого доверия и сохранения позитивного настроя».

Массовые протесты мирных жителей, недовольных политикой действующего иранского руководства, начались 28 декабря 2025 года. В результате могли погибнуть свыше 12 тыс. человек.

Ранее Трамп поддержал протестующих. Он призвал их захватывать госучреждения. По данным СМИ, американский лидер также одобрил применение военной силы против Ирана.

