Адвокат Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра обороны в госизмене

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Адвокат: Тимура Иванова обвиняют только в получении взятки, но не в госизмене

Адвокат замминистра обороны РФ Тимура Иванова, арестованного по подозрению во взяточничестве, опроверг информацию, что его обвиняют в государственной измене, сообщает РИА Новости .

Ранее обвинения в госизмене Тимура Иванова прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что следствие продолжается, и призвал доверять только официальной информации.

Замминистра обороны РФ задержали накануне вечером. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. В отношении Иванова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Суд арестовал его на 2 месяца. При этом вину замминистра не признает.

Тимур Иванов занимает пост замглавы министерства обороны РФ с 2016 года. Он занимался вопросами строительства и капремонта объектов оборонного ведомства.