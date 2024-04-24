В Кремле призвали верить только официальной информации по делу Иванова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о публикациях в Сети, где заявляют, что арестованный замминистра обороны РФ Тимур Иванов обвиняется в госизмене, сообщает РИА Новости.
Песков призвал в этом вопросе ориентироваться только на официальную информацию. По словам представителя Кремля, сейчас в Сети много перетолков по этому поводу. Он напомнил, что следствие продолжается.
«Все эти обсуждения не что иное, как спекуляция», — заявил Песков.
Басманный районный суд столицы принял решение о заключении под стражу подозреваемого во взяточничестве Иванова. Он арестован на два месяца — до 23 июня.
Замминистра обороны РФ обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Иванов занимался вопросами строительства и капремонта объектов военного ведомства. При этом свою вину он не признает.