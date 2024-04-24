Замминистра обороны РФ Тимур Иванов отрицает вину в коррупции
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Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов отрицает вину в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
«Иванова задержали на рабочем месте. Вину в инкриминируемом преступлении он не признает», — заявили в правоохранительных органах.
Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере в составе организованной группы при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ. В отношении замглавы оборонного ведомства возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.
Тимур Иванов занимает пост замглавы министерства обороны РФ с 2016 года. О его задержании доложили напрямую президенту России Владимиру Путину и министру обороны России Сергею Шойгу. Иванов помещен в СИЗО на 2 месяца.