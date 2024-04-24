Замминистра обороны РФ Тимур Иванов отрицает вину в коррупции

Замминистра обороны РФ Иванов не признает вину по делу о взяточничестве

«Иванова задержали на рабочем месте. Вину в инкриминируемом преступлении он не признает», — заявили в правоохранительных органах.

Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере в составе организованной группы при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ. В отношении замглавы оборонного ведомства возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Тимур Иванов занимает пост замглавы министерства обороны РФ с 2016 года. О его задержании доложили напрямую президенту России Владимиру Путину и министру обороны России Сергею Шойгу. Иванов помещен в СИЗО на 2 месяца.