Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова

сегодня в 21:50

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, министр обороны России Сергей Шойгу был заранее поставлен в известность о задержании Иванова.

По информации правоохранительных органов, следствие сделает все необходимое, чтобы задержать заместителя министра обороны России.

Ранее Тимур Иванов курировал строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ведомства и военную ипотеку и отвечал за вопросы управления имуществом и медицинское обеспечение ВС РФ.

Тимур Иванов занимает пост замглавы министерства обороны РФ с 2016 года.

До этого он три года работал на должности генерального директора «Оборонстроя», еще он работал зампредом правительства Подмосковья и на предприятиях российского топливно-энергетического комплекса.