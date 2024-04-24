Суд арестовал замминистра обороны РФ Тимура Иванова на 2 месяца

Басманный районный суд столицы принял решение о заключении под стражу подозреваемого во взяточничестве замминистра обороны России Тимура Иванова, сообщает пресс-служба суда.

Он заключен под стражу на два месяца, то есть до 23 июня текущего года. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования в отношении задержанного.

Иванову предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В должности заместителя министра обороны Иванов занимался вопросами строительства и капремонта объектов военного ведомства.

По информации следствия, он сговорился с третьими лицами для получения выгоды в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

О задержании Тимура Иванова стало известно 23 апреля. О данном деле также доложили главе государства Владимиру Путину.