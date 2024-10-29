Жительница Дзержинска выиграла 2 млн рублей в лотерею и хочет купить квартиру

Жительница Дзержинска Нижегородской области выиграла 2 млн рублей в лотерее «Мечталлион». Она хочет потратить деньги на покупку квартиры и помощь детям, сообщает ИА «Время Н» .

По словам победительницы, в лотерее они с супругом участвуют несколько раз в месяц. Раньше им удавалось выигрывать, но гораздо меньшие суммы — 100-200 рублей.

Однако жительница Дзержинска и ее муж не оставляли попыток и верили в большой выигрыш. Вот и на этот раз они приняли участие в праздничном тираже в честь дня рождения «Национальной лотереи».

Удача не подвела — женщина выиграла 2 млн рублей. Она отметила, что событие стало для нее сюрпризом. Уведомлению о выигрыше она удивилась.

Семья планирует потратить средства на покупку квартиры. Кроме того, супруги хотят направить выигрыш на помощь детям в бытовых вопросах.

Ранее житель Пермского края выиграл в лотерею 3,6 млн рублей. Он верно отметил цифры в билете.