Житель Пермского края выиграл в лотерею 3,6 млн рублей

Участник лотереи из Пермского края выиграл почти 3,6 млн рублей, верно отметив цифры в билете, сообщает « Столото » в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина отметил 11 чисел в первом игровом поле и два числа во втором. В результате он получил 3 550 835 рублей.

Отмечается, что такая сумма была суперпризом в розыгрыше «Рапидо Драйв», в котором надо было угадать как можно больше чисел.

Ранее в Нижегородской области мужчина выиграл 2 миллиона рублей и перестал выходить на связь. Лотерейщики призвали его проявить инициативу и дать о себе знать.