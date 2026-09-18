Житель Бородина первым проголосовал на выборах в Можайском округе

Житель поселка Бородино Владимир Римский 18 сентября одним из первых проголосовал на избирательном участке в Можайском округе. Участки будут работать до 20:00, голосование продлится три дня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Избирательные участки в Можайском округе открылись 18 сентября в 08:00. Одним из первых на участке в поселке Бородино проголосовал местный житель Владимир Дмитриевич Римский.

Римский возглавляет первичную ветеранскую организацию в Бородине и, по его словам, участвует в каждых выборах с первого дня. Он приходит к открытию участка, считая голосование гражданским долгом.

«Я председатель первичной ветеранской организации тут, в Бородино, и голосовать — мой гражданский долг. Я считаю, что мой голос важен. Я знаю, что такое выборы, и всегда подхожу к этому ответственно», — поделился Владимир Римский.

18 сентября участки работают до 20:00. Голосование проходит 18, 19 и 20 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.