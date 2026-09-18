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Более четырех тысяч ветеранов СВО — на избирательных участках Подмосковья

Политика

Члены Ассоциации ветеранов СВО Московской области вместе с семьями продолжают принимать участие в голосовании, реализуя свое избирательное право, сообщает сайт Ассоциации ветеранов СВО Московской области.

К участию в голосовании присоединились и представители отделения Ассоциации в муниципальном округе Шаховская.

«Мы привыкли подтверждать свою позицию поступками. Сегодня каждый из нас самостоятельно делает свой выбор на избирательном участке. Для меня важно, чтобы голосование проходило открыто, с соблюдением закона и уважением к решению каждого человека. У каждого есть право на собственное мнение, и это право необходимо уважать», - сказал руководитель отделения Ассоциации в муниципальном округе Шаховская. Роман Косянчук.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.