К участию в голосовании присоединились и представители отделения Ассоциации в муниципальном округе Шаховская.

«Мы привыкли подтверждать свою позицию поступками. Сегодня каждый из нас самостоятельно делает свой выбор на избирательном участке. Для меня важно, чтобы голосование проходило открыто, с соблюдением закона и уважением к решению каждого человека. У каждого есть право на собственное мнение, и это право необходимо уважать», - сказал руководитель отделения Ассоциации в муниципальном округе Шаховская. Роман Косянчук.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.