Нижегородец выиграл 2 миллиона рублей и не выходит на связь

Мужчину, выигравшего 2 миллиона рублей в лотерею, активно пытаются найти в Нижегородской области. Пока связь с счастливчиком так и не удалось организовать, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на организаторов розыгрыша.

29 сентября состоялась крупная лотерея, в рамках которого среди участников распределили более 200 миллионов рублей. Это событие привлекло внимание множества людей по всей стране, и более 817 тысяч россиян смогли получить призы различного размера.

Среди счастливчиков, которым повезло стать обладателями крупных денежных сумм, восемь человек выиграли по 2 миллиона рублей.

Однако один из этих победителей, который проживает в Нижегородской области, пока не вышел на связь с организаторами. Из-за этого лотерейщики призывают его проявить инициативу и дать о себе знать, чтобы забрать двухмиллионный выигрыш.

Ранее супружеская пара из Нижнего Новгорода выиграла в лотерее 35 миллионов рублей.