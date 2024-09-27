В России супруги зашли выпить кофе и случайно стали миллионерами

Нижегородцы Дмитрий и Нина — частые посетители лотерейных киосков. В один из дней, после возвращения супруга из командировки, пара решила выйти за кофе и по пути купить лотерейных билетов. Вернувшись домой, они начали стирать защитный слой, и в первом же билете супруги получили приз в 35 миллионов рублей, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу «Столото».

Известно, что Дмитрий и Нина уже не первый раз получили солидную сумму благодаря своей удачи. Ранее они уже выигрывали 20 000 и 35 000 рублей.

На сорванный куш супруги планируют построить загородный дом. Участок уже приобретен, а строительство должно было затянуться, но благодаря спонтанно купленному билету дело пойдет быстрее.

«Благодаря выигрышу мы сразу построим большой бревенчатый дом», — говорит Дмитрий.

Нижегородская пара, помимо покупки лотерейных билетов, также искренне верит в приметы. Даже выходя вынести мусор, Дмитрий и Нина на удачу приговаривают: «Меняю отходы на доходы».