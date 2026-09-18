Подмосковным работодателям напомнили о рисках подмены трудовых договоров

Исполняющая обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова предупредила работодателей о рисках оформления постоянной работы по гражданско-правовым договорам, сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Исполняющая обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова напомнила работодателям о рисках подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами для снижения расходов.

Поводом стало судебное решение по спору компании с исполнителем, который несколько лет оказывал услуги по последовательно заключенным договорам ГПХ. В деле рассматривались 14 договоров, оформленных в разные периоды. Суд признал отношения трудовыми, поскольку исполнитель длительное время выполнял одну и ту же функцию в интересах компании.

Гражданско-правовой договор могут признать трудовым, если человек регулярно выполняет постоянную работу, включен в рабочий процесс, зависит от графика или заданий компании, подчиняется ее правилам и получает оплату за трудовую функцию, а не разовый результат. Работодателю в таком случае может грозить обязанность оформить трудовые отношения, доначисление выплат, налогов, страховых взносов и компенсаций, а также административная ответственность.

Контролирующие органы особенно внимательно оценивают случаи, когда компании массово привлекают самозанятых или исполнителей по ГПХ, фактически используя их как штатных сотрудников. Акты, чеки, статус самозанятого и подписанный договор не исключают рисков, если отношения имеют признаки трудовых.

С 2025 года в России формируется реестр работодателей, у которых выявили факты нелегальной занятости. В него могут включить организации и индивидуальных предпринимателей, привлеченных к ответственности за уклонение от оформления трудового договора или заключение ГПХ, фактически регулирующего трудовые отношения.

«Для предпринимателя важно заранее оценивать не только текст договора, но и то, как фактически организована работа. ГПХ не должен использоваться как способ заменить трудовой договор там, где человек постоянно выполняет функцию работника. Такая экономия может обернуться для бизнеса судебным спором, доначислениями и репутационными рисками», — отметила исполняющая обязанности уполномоченного Наталья Чудакова.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.

Иногда первый шаг дается труднее всего, особенно когда кажется, что без опыта никуда не берут. Но стоит обратиться в центр занятости — и все меняется. Найти свое дело и получить востребованную специальность помогает нацпроект «Кадры». По нему по всей стране открыты программы обучения и центры для молодых специалистов. А для привлечения профессионалов в регионах, где реализуют крупные приоритетные проекты, создали программу «Мобильность 2.0». Она мотивирует на переезд в другие регионы востребованных там специалистов.