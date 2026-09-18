В Мытищах 7 октября проведут торги за изъятый сельхозучасток

Торги по продаже изъятого у недобросовестного владельца участка сельхозземли площадью 64 сотки пройдут 7 октября в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Торги по продаже участка сельскохозяйственного назначения площадью 64 сотки пройдут 7 октября в городском округе Мытищи. Земля расположена восточнее деревни Долгиниха бывшего сельского поселения Федоскинское и предназначена для сельхозпроизводства. Начальная цена лота составляет 5,5 млн рублей, заявки принимают до 5 октября.

Участок изъяли у владельца, который неоднократно получал возможность устранить нарушение и начать использовать землю по назначению, но не сделал этого. Суд постановил изъять участок и выставить его на торги.

Порядок принудительного изъятия неиспользуемых сельхозземель установлен Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Сначала Мунземконтроль Подмосковья фиксирует нарушение и выдает предписание. При повторном неиспользовании земли материалы направляют в Россельхознадзор, который проводит проверку и также выдает предписание. Если собственник не устраняет нарушение, его привлекают к административной ответственности, а материалы передают в суд.

Торги организует комитет по конкурентной политике Московской области на площадке «РТС-Тендер». Другие объекты, выставленные на торги, размещены на электронном ресурсе ЕАСУЗ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.