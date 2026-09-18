В Подмосковье внедряют системы очистки воды «АЭРОМАГ»

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Новые станции водоподготовки в Подмосковье оснащают системами «АЭРОМАГ», которые очищают артезианскую воду от железа, марганца и сероводорода без химических реагентов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Московской области продолжается модернизация систем водоснабжения. Специалисты водоканалов обновляют инфраструктуру и строят станции водоподготовки с современными технологиями очистки воды.

Одним из ключевых элементов таких станций стала установка «АЭРОМАГ» — герметичный резервуар-окислитель в виде высокой стальной цистерны или промышленной башни. В оборудовании нет сложных механических фильтров и вращающихся деталей: вода и воздух взаимодействуют с магнитными блоками, расположенными на пути потока жидкости.

Система обеспечивает безреагентное обезжелезивание и глубокую дегазацию артезианской воды. Она удаляет избыток железа, марганца и запах сероводорода без применения хлора, гипохлорита натрия и других агрессивных химикатов. Магнитная обработка также препятствует образованию твердых отложений на стенках труб и бытовой технике.

Технология позволяет подавать жителям Подмосковья воду, очищенную естественным способом до требований СанПиН и сохраняющую полезный минеральный состав.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта — создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.