Жителям Солнечногорска рассказали о помощи для переселенцев из аварийного жилья

В городском округе Солнечногорск проводят встречи с жителями по вопросам переселения из аварийного жилья. Основная тема обсуждения — способы получения сертификата на переселение. Подробности о мерах господдержки жителям улиц Льва Толстого, Спасская, Центральная и Ломоносова рассказали уполномоченный главы по территориальному отделу Солнечногорск Эдуард Машковцев и начальник управления капитального строительства Илья Перуев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Присутствующим рассказали о механизме получения сертификата. Для этого должны быть соблюдены следующие условия:

Дом признан аварийным и включен в госпрограмму;

Право собственности приобретено до признания дома аварийным и подлежащим сносу (исключение — наследство);

На дату признания дома аварийным у переселенца должно отсутствовать право собственности на другое жилое помещение.

Ранее заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин рассказал, что заявления на выдачу сертификата будут принимать по 1 августа, а реализовать его можно до 1 октября.

«В госпрограмму переселения сейчас включены дома, признанные аварийными до 1 апреля 2025 года. Государство выкупает у собственника аварийное жилье по фиксированной цене — 174 839 руб./кв. м. Минимальная выплата — за 28 кв. м. Если площадь больше, например, 50 кв. м, то сертификат выдадут на всю площадь», — отметил Александр Сорокин.

В целях информирования населения подобные встречи с жителями будут продолжены.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.