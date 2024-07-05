Жителей Подмосковья призвали быть осторожными из-за грозы и смерчей

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Жителям Подмосковья напомнили о грозе, смерчах и ливне 5 июля

По данным Росгидромета, в Московской области сильные дожди сохранятся до конца 5 июля. Кроме того, могут образоваться смерчи, ожидаются гроза и град, сообщает Главное управление гражданской защиты Подмосковья.

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на территории Московской области до конца суток 5 июля. На регион обрушатся ливневые дожди с грозами, местами возможен крупный град.

Кроме того, существует опасность формирования смерчей.

Жителей региона просят быть внимательными. Спецслужбы обеспечат выполнение мероприятий по недопущению аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также нарушения жизнедеятельности населения.

В Московском регионе в пятницу ожидается жара с грозами. Температура воздуха поднимется до плюс 30 — плюс 32 градусов. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.