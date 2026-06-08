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30-градусная жара и дожди будут в Московском регионе 8 июня

Днем 8 июня в Москве и Московской области ожидается жаркая погода с температурой воздуха от 28 до 30 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В Московском регионе прогнозируется переменная облачность. При этом по области местами возможен небольшой дождь.

Ветер будет южный. Скорость составит от трех до восьми метров в секунду.

Ночью в Москве и области столбики термометров опустятся до значений от 13 до 15 градусов. В темное время суток также сохранится переменная облачность.

Осадков в ночные часы на территории региона не ожидается. Ветер будет слабый.

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