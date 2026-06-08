Огурцы тоже стрессуют: садовод объяснила, почему овощи могут горчить

«Горечь в плодах огурцов — это тот фактор, которого действительно изначально, соответственно сортовым характеристикам, быть не должно. Появляется она из-за стресса. Это случается из-за того, что растения испытывают недостаток влаги, особенно в жаркую погоду. И когда их обильно поливают, а затем целых 5 дней они вынуждены испытывать недостаток влаги, в результате —плоды с горечью», — сказала Самойлова.

Если нормализовать полив и начать горчащие огурцы поливать ежедневно в жару, то новые овощи будут без намека на горечь.

Еще огурцы могут горчить из-за перепадов температур. Особенно часто такое ощущается к августу, когда ночью становится холоднее, а днем все еще жарко.

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