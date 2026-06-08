Нос окажется другим, чем ожидалось: когда ринопластику лучше отложить

Беременность, нестабильный вес, болезни щитовидной железы и даже сильная жара могут повлиять на результат ринопластики, сообщил РИАМО ведущий пластический хирург клиники Seline, автор уникальных методик «Грудь без шва» и «Бесшовная блефаропластика» Сергей Свиридов.

«После беременности и лактации — отложить минимум на 8–10 месяцев. Гормональные изменения вызывают отечность тканей, хирург работает с „увеличенными“ объемами, и, когда отек уйдет, нос может оказаться меньше запланированного», — рассказал Свиридов.

Он добавил, что операция противопоказана при активных кожных заболеваниях — нейродермит в стадии обострения, распространенная аллергия. Под гипсовой лонгетой кожа потеет, воспаление может усилиться. По той же причине нежелательна сильная жара. Сильные морозы тоже не лучший вариант: онемение кончика носа на улице мешает нормальной реабилитации.

«При нестабильном весе операцию лучше отложить — пропорции лица изменятся, и результат окажется непредсказуемым. Также при заболеваниях почек и щитовидной железы стоит сначала добиться стабильного состояния: они дают выраженную отечность, которая удлиняет восстановление и влияет на форму», — отметил хирург.

Свиридов уточнил, что бывает, что нос объективно гармоничен — но пациент хочет как у конкретной знаменитости или подруги.

«Это не медицинский запрос. Копировать чужой нос на свое лицо — заведомо непредсказуемая история. Нос красив не сам по себе, а в системе с лицом», — предупредил специалист.

Он резюмировал, что еще один сигнал для того, чтобы отложить операцию, — колебания.

«Если человек не может принять решение или пришел на волне стресса и раньше никогда не думал о коррекции — спешить не стоит. В таких случаях хирург предлагает 3D-моделирование: оно помогает понять, действительно ли человек хочет именно этого», — заключил Свиридов.

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