Жена рыдает у гроба экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина

Супруга экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина разрыдалась у его гроба на церемонии прощания, которая проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, сообщает «СтарХит» .

Левкин долгие годы жизни боролся с раком лимфатической системы. Он скончался 17 ноября в возрасте 57 лет. У певца остались супруга Марина Ичетовкина с 12-летней дочерью Никой. Также у него есть 31-летняя дочь Виктория от первого брака.

Во вторник в Большом траурном зале Троекуровского кладбища началась церемония прощания с певцом. Близкие тяжело переживают его уход из жизни. Так, вдова разрыдалась у гроба умершего супруга, который установили в центре зала. Ичетовкина рассказала, что все происходящее кажется ей плохим сном.

Вдова долго думала, приглашать ли на церемонию журналистов. Она отметила, что этого хотел бы ее супруг, который был настоящим артистом. По словам Ичетовкиной, Левкин всегда хорошо относился ко всем СМИ, потому важно, что журналисты пришли проводить его в последний путь.

В своей речи Ичетовкина поблагодарила всех друзей и поклонников певца. Она также заявила, что любит покойного мужа и хочет провести с ним этот день. Вдова гладила любимого мужчину по голове и рукам, прощаясь с ним. Несмотря на все, она старалась быть сильной.