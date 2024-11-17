Раскрыты подробности последних дней жизни певца Левкина
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Певец Владимир Левкин, по предварительным данным, умер из-за рака лимфатической системы. Он боролся с болезнью с 2003 года, однако несколько дней назад был госпитализирован из-за опухоли, сообщает SHOT.
В 2013 году у артиста произошла ремиссия. Левкину пересадили костный мозг.
Хоть у артиста и была онкология, он продолжил давать концерты и приходить в публичные места. За несколько месяцев до смерти ему пришлось появляться на мероприятиях в очках.
1 ноября у Левкина был сольный концерт в Москве. 12 ноября он посещал премьеру кинокартины вместе с женой.
Однако, по данным SHOT, Левкина экстренно госпитализировали в московскую больницу два дня назад. У него случился рецидив рака.
Судя по всему, певец не намеревался сдаваться перед болезнью. 23 ноября у него был запланирован концерт в загородном парк-отеле «Усадьба Бушарино». Помимо этого, у певца были новогодние концерты.
У Левкина было четыре супруги. С последней Мариной Ичетовкиной он был в браке с 2012 года. У артиста остались две дочери.
Левкин в составе группы «На-На» выпустил семь альбомов. Также четыре работы он записал сольно.
Ранее сообщалось, что Левкин скончался 17 ноября ночью. Официальной информации о причине гибели не было.