Starhit: умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин

В возрасте 57 лет скончался известный российский певец Владимир Левкин. Об этом сообщает Starhit .

О гибели бывшего солиста группы «На-На» рассказала супруга Левкина. Смерть наступила ночью. Информации о том, почему артист умер, пока нет.

В начале нулевых у Левкина обнаружили рак лимфатической системы. Ему два раза пересаживали костный мозг. Недуг отступил, однако вернулся в 2012 году. В последние месяцы артиста замечали на людях в темных очках.

У Левкина было четыре супруги. С последней Мариной Ичетовкиной он был в браке с 2012 года. У артиста остались две дочери.

У Левкина в составе группы «На-На» было семь альбомов. Также четыре работы он выпустил сольно.

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