Японская принцесса Микаса умерла в 101 год

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Японская принцесса Юрико Микаса умерла в возрасте 101 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на NHK.

Принцессу весной госпитализировали в одну из клиник Токио. Ей поставили диагноз инфаркт мозга на фоне пневмонии.

Микаса умерла утром 15 ноября. Она была самым пожилым членом императорской семьи.

Она была вдовой принца Такахито, младшего брата императора Хирохито — дедушки нынешнего императора Нарухито. Они поженились в 1941 году. Принц ушел из жизни в 2016 году.