В Москве началась церемония прощания с Владимиром Левкиным

В Большом траурном зале Троекуровского кладбища в столице началась церемония прощания с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. Проводить артиста в последний путь пришли родные, друзья, близкие и коллеги, сообщает ТАСС .

Вдова Левкина отмечала, что траурная церемония продлится до 13:00. После прощания артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Левкин скончался в возрасте 57 лет. Он страдал раком лимфатической системы. Причиной смерти могла стать вирусная инфекция на фоне онкологического заболевания.

В 2013 году у артиста произошла ремиссия. Левкину пересадили костный мозг. Хоть у него и была онкология, он продолжил давать концерты и приходить в публичные места. За несколько месяцев до смерти певцу пришлось появляться на мероприятиях в очках.