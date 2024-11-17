Знакомый Левкина назвал возможную причину смерти певца

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Полупанов: Левкин мог умереть из-за осложнения на фоне рака

Экс-солист музыкальной группы «На-На» Владимир Левкин страдал от тяжелой стадии лейкоза. Скорее всего, у него появилась вирусная инфекция, которая ухудшила состояние и спровоцировала гибель на фоне онкологии, рассказал ТАСС знакомый артиста, музыкальный обозреватель Владимир Полупанов.

Люди с такими заболеваниями — непростые. Раковые клетки могли начать делиться даже из-за ОРВИ, допустил Полупанов.

В последний раз артист встречался с Левкиным 16 октября. Тогда музыкант был бодрым. Казалось, что он полностью здоров.

Левкин умер ночью 17 ноября. 1 ноября он дал сольный концерт в Москве. На 23 ноября было запланировано еще одно выступление.