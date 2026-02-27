Зеркальный эффект: как избежать заболеваний у кошек из-за стресса хозяев

Коты и другие домашние животные очень восприимчивы к эмоциональному состоянию своих владельцев и часто его «отзеркаливают». Об этом РИАМО сообщил директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров.

1 марта в России отмечают День кошек.

Как не навредить питомцу

Как и у людей, стресс у домашних животных может оказывать разрушительное влияние на организм, приводя в том числе к сердечным приступам. Чтобы обезопасить питомца, хозяин должен прежде всего контролировать свои эмоции и тем более не вымещать свои переживания на кошке или собаке в виде криков, бросаний предметов или побоев.

Если вы чувствуете, что начинаете сильно паниковать, важно занять себя каким-нибудь рутинным занятием: вязанием, мойкой посуды и тому подобным. Если совсем не получается успокоиться, лучше закрыться одному в комнате без питомца или уйти из дома на прогулку, пока не удастся привести себя в порядок.

Профилактика заболеваний

Однако не всегда получается сдерживать свои эмоции, а потому не менее важно проводить профилактику сердечно-сосудистых и иных заболеваний у животных и делать это системно.

В первую очередь это касается питания. Здоровье питомца напрямую зависит от того, что он ест. Некоторые владельцы особо об этом не задумываются и дают животным буквально первое, что попадется под руку. На самом деле рацион нужно подбирать, строго исходя из породы питомца, его размеров, возраста, уровня физической активности и индивидуальных особенностей.

«Прежде, чем купить корм, всегда осматривайте его упаковку и отмечайте, для кого конкретно он предназначен. Например, корма для маленьких собак более калорийны, если их давать большим породам, то есть риск развития ожирения, которое впоследствии может привести к проблемам с сердцем и другими внутренними органами. Особенно необходимо контролировать питание у щенков, поскольку избыток одних питательных веществ и недостаток других для них более критичен, чем для взрослых особей», — отметил Балагуров.

Физическая активность играет не менее значимую роль. Причем она позволяет не только укрепить здоровье питомца, но и в том числе помочь ему справиться с напряжением и стрессом. Для собак оптимальны прогулки по два раза в день в течение 30-60 минут. Если вы не располагаете достаточным временем, можно гулять меньше, но двигаться более активно за счет игр с бросанием мяча, фрисби и тому подобного. Для кошек подойдут когтеточки, лазалки или удочки с игрушками вместо крючка. Важно только не переусердствовать и не слишком загонять питомцев во время физических активностей.

«Среди дополнительных способов снижения уровня стресса у животных можно выделить, в частности, обустройство своего уголка. Это может быть как собственный небольшой дом, так и обыкновенная лежанка. Главное, чтобы у питомца было место, где ему будет комфортно и где он сможет всегда уединиться от остальных домочадцев. Там должно быть тепло, без источников сильного шума или яркого света, также лежат любимые игрушки питомца. Дополнительно можно использовать специальные синтетические феромоны. Они продаются в виде спреев или диффузоров и оказывают успокаивающее воздействие на животных, при этом, не влияя на людей», — объяснил эксперт.

Купирование тревожности препаратами

Отдельный вопрос — седативные медпрепараты. В зоомагазинах и на маркетплейсах можно найти большое количество лекарств, предназначенных для купирования повышенной тревожности у животных.

«Все эти средства могут помочь снизить уровень тревоги и стресса, но перед использование крайне важно обратиться к ветеринару для консультации и в целом использовать только в особых случаях. Например, если питомец испытывает сильное возбуждение перед походом в ветклинику, и его ничто не может утихомирить. Без показаний специалиста можно легко ошибиться в дозировках или подобрать не тот препарат и в результате скорее навредить животному, чем помочь ему», — отметил Балагуров.

В целом, если вы проводите достаточно времени с животным, не кричите на него и поддерживаете спокойную, даже умиротворяющую атмосферу в доме, этого уже будет достаточно, что питомец чувствовал себя комфортно и много не переживал.

«Однако могут быть ситуации, когда животное начинает терять шерсть и вес, становится более вялым или, наоборот, агрессивным. Все это может указывать на высокий уровень стресса. Причем в этом не обязательно виноват хозяин. Например, животное тяжело переносит переезд в другой дом. Если подобные симптомы не проходят в течение долгого времени, обязательно обращайтесь к специалисту, чтобы он порекомендовал вам подходящее лечение», — заключил эксперт.

