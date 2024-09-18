WB заявила, что в среду напали на еще один офис компании — в БЦ «Искра-парк»

В среду в столице вооруженные люди напали на офис Wildberries не только в БЦ «Романов Двор», но и в БЦ «Искра-парк». Он расположен недалеко от станции метро «Динамо», сообщает пресс-служба Объединенной компании WB и Russ.

Туда вошла группа людей в составе около 30-40 человек. Они были в спортивно-военной форме, на некоторых были надеты маски.

По данным пресс-службы, налетчики сломали дверь и избили охранника. В момент захвата этого офиса сотрудники были эвакуированы. Вместе с группой людей в офис вошли друзья Владислава Бакальчука Сергей Ануфриев и Владимир Бакин, а также три адвоката.

Они потребовали встречу с юристами и финансистами компании. Спустя время служба безопасности и полиция вывела всех налетчиков с территории.

В пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ выразили благодарность всем правоохранителям и охранникам, которые помогли «избежать более серьезных последствий».

Сейчас все сервисы, пункты выдачи и склады Wildberries работают в штатном режиме. В компании отметили, что ситуация не повлияла на работу.

В пресс-службе добавили, что доступов в офисы компании у Владислава нет. Он владеет 1% акций, а потому имеет право только на запрос документов.

Ранее Татьяна Бакальчук заявила, что ее супруг с помощниками попытался осуществить рейдерский захват офисов WB. Она отметила, что никаких переговоров с Владиславом, о которых он утверждает, не было запланировано.

В результате стрельбы в офисе компании в БЦ «Романов Двор» два человека погибли и семь пострадали. Следствие возбудило головные дела по данному факту.