сегодня в 12:54

Выигравшего 1 млрд рублей в лотерею просят отдать деньги на СВО

Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал россиянина, который выиграл миллиард рублей в лотерею, потратить деньги на нужды спецоперации, сообщает NEWS.ru .

Он отметил, организация поможет с закупкой всего необходимого на фронте.

«Уверен, даже 10%, плюс учитывая налог, достаточно для реализации всех планов и идей, для решения всех материальных и жилищных проблем (выигравшего — ред.), если они есть», — сказал Резяпов.

Он подчеркнул, что передача денег на нужды спецоперации сейчас будет патриотическим шагом, а также примером для всех.

Ранее россиянин, купивший билет «Русское лото» в Сахалинской области, по итогам новогоднего тиража стал четвертым лотерейным миллиардером.