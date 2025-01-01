Россиянин выиграл миллиард рублей в новогоднюю лотерею

По итогам новогоднего тиража «Русского лото» в РФ появился четвертый лотерейный миллиардер, сообщает пресс-служба «Столото».

Билет, по которому выиграли 1 млрд рублей, купили на сайте лотереи с указанием номера телефона в Сахалинской области.

Кроме того, в лотерее 90 человек выиграло 1 млн рублей, они живут в самых разных регионах РФ. Еще 81 участник розыгрыша закрыл все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделил между собой оставшиеся 10 призов по 1 млн рублей, каждому будет вручено 123 457 рублей.

Также осенью прошлого года участник лотереи из Пермского края выиграл почти 3,6 млн рублей, верно отметив числа в билете.